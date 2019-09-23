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Помпео: переговоры о предоставлении военной поддержки Украине всегда были на 100% законны

Помпео: переговоры о предоставлении военной поддержки Украине всегда были на 100% законны

Майк Помпео

КИЕВ. 23 сентября. УНН. Все переговоры между Украиной и США всегда были соответствующими, законными и целесообразными. Об этом сообщил госсекретарь США Майк Помпео в интревью Голосу Америки, передает УНН.

По словам государственного секретаря США Майка Помпео, переговоры о предоставлении военной поддержки Украине всегда были на 100% соответствующие, на 100% законные и на 100% обеспечивали защиту американских налогоплательщиков в целесообразном использовании их средств.

Майк Помпео также сказал, что США хотят иметь хорошие отношения с народом Украины. Он подчеркнул, что именно администрация Трампа предоставила оборонительную помощь Украине.

“Я видел, как президент общается с руководством Украины. Я слушал переговоры и помню как прошлая администрация отказывалась предоставить оборонительное оружие Украина. Президент принял решение о предоставлении и не единожды и не дважды, а уже трижды, чтобы народ Украины мог сопротивляться захвату юго-востока Украины. Как вы помните, именно прошлая администрация разрешила Владимиру Путину забрать пятую часть Украины. Мы планируем встречу с Зеленским на этой неделе”, — заявил Помпео.

Напомним, 23-26 сентября Президент Украины Владимир Зеленский осуществит рабочий визит в Соединенные Штаты Америки для участия в 74-й сессии ГА ООН.

Источник: УНН
Теги: США, Украина, помощь, Майк Помпео
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