В Каталонии задержали девятерых радикально настроенных сторонников независимости
КИЕВ. 23 сентября. УНН. Гражданская гвардия Испании задержала девять сторонников независимости Каталонии, которые занимались “подготовкой насильственных действий”. Об этом сообщает УНН со ссылкой на El Periodico.
“Гражданская гвардия арестовала девять сторонников независимости, связанных с комитетами обороны республики (CDR), которых обвиняют в подготовке насильственных действий со взрывными устройствами”, — говорится в сообщении.
В результате обысков, у арестованных изъяли легковоспламеняющиеся материалы и вещества, которые могут использоваться при изготовлении взрывчатых веществ.
Как сообщают в издании, нападения планировались именно в октябре этого года из-за второй годовщины со дня референдума о независимости Каталонии. Операция стала результатом расследования, которое началось почти два года назад и имеет отношение к преступлениям, связанным с террористической деятельностью.
Напомним, в Барселоне на митинг за независимость Каталонии вышли 600 тысяч человек.
1 октября исполнится два года с момента проведения референдума о независимости Каталонии. Мадрид сначала называл этот плебисцит нелегитимным и отказывался признавать его результаты, а затем ограничил самоуправления региона.
В октябре Верховный суд Испании может вынести вердикт по делу каталонских политиков, причастных к организации референдума.