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Зеленскому на подпись отправили закон об Офисе Генпрокурора

Зеленскому на подпись отправили закон об Офисе Генпрокурора

КИЕВ. 23 сентября. УНН. Президенту Украины Владимиру Зеленскому на подпись отправили принятый Верховной Радой законопроект о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно первоочередных мер по реформе органов прокуратуры, в котором говорится о создании Офиса Генпрокурора. Об этом сообщается на сайте парламента, передает УНН.

"Передано на подпись Президенту", - сказано в сообщении о состоянии прохождения законопроекта №1032.

Так, 23 сентября 2019 года он был возвращен с подписью председателя Верховной Рады Украины Дмитрия Разумкова, после чего и отправлен на подпись Главе государства.

В частности, им предусматривается "Генеральную прокуратуру Украины" переименовать в "Офис Генерального прокурора".

"Основными положениями законопроекта являются: вместо действующей структуры органов прокуратуры построение после проведения аттестации прокуроров новой структуры в виде: Офис Генерального прокурора", - говорится, в частности, в пояснительной записке к законопроекту.

Напомним, 19 сентября нардепы изменили законодательство относительно реформы прокуратуры.

Источник: УНН
Теги: ГПУ, Генпрокурор, закон, Владимир Зеленский

В тексте упоминаются

Зеленский Владимир
Зеленский Владимир
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