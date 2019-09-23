Рейсовый автобус во Львове насмерть сбил пешехода

ЛЬВОВ-КИЕВ. 23 сентября. УНН. В поселке Брюховичи, подчиненном Шевченковскому району города Львова, рейсовый автобус насмерть сбил 48-летнего пешехода. Об этом сообщили в пресс-службе ГУНП во Львовской области, передает УНН.

"В полицию около 6:20 поступило сообщение о том, что в Брюховичах на улице Независимой произошло дорожно-транспортное происшествие. Как предварительно установили правоохранители, 62-летний водитель рейсового автобуса "Электрон" совершил наезд на пешехода, 49-летнего местного жителя", - сообщили в полиции.

От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия. Выясняются обстоятельства ДТП. Решается вопрос об открытии уголовного производства.

Напомним, нетрезвый несовершеннолетний скутерист столкнулся с легковушкой во Львовской области.