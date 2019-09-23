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СК РФ заявил, что "детально установил обстоятельства" убийства Михаила Круга

СК РФ заявил, что "детально установил обстоятельства" убийства Михаила Круга

КИЕВ. 23 сентября. УНН. Следствие установило причастных к убийству певца Михаила Круга, совершенного в 2002 году. Как сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ, непосредственный убийца певца сам был убит в 2003 году, в связи с чем уголовное дело прекращено. По даным СК, убийство певца не планировалось, преступники хотели похитить антиквариат и ценности, передает УНН.

В ходе работы над установлением причастных к совершению преступления лиц в поле зрения правоохранительных органов попали члены банды “Тверские волки”, действовавшей в то время на территории города Твери и Тверской области. На причастность к совершению убийства Михаила Круга проверялся в том числе член указанной банды Александр Агеев, который полностью отрицал свою вину. Каких-либо прямых доказательств, свидетельствующих о совершении данного преступления Агеевым, на тот момент получено не было. Однако в 2019 году в рамках осуществления следователями Следственного комитета деятельности по раскрытию преступлений прошлых лет получена дополнительная информация об обстоятельствах совершения убийства Михаила Круга, в связи с чем предварительное следствие по делу возобновлено.

В целях проверки полученной оперативной информации из исправительных колоний, находящихся в Ямало-Ненецком автономном округе и Хабаровском крае, в Тверской следственный изолятор этапированы осужденные к пожизненному лишению свободы за совершение ряда заказных убийств члены банды “Тверские волки” Александр Агеев и Александр Осипов.

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“В ходе проведения следственных действий Агеев указал мотивы, по которым они проникли в дом потерпевшего, пояснив при этом, что убийство певца не планировалось. Агеев сообщил, что по указанию криминального авторитета города Твери, известного в определенных кругах как „Лом“, погибшего в 2006 году, он совместно с Веселовым должен был проникнуть в жилище Михаила Круга, которого, по информации, имевшейся в распоряжении участников банды, совместно с семьей в указанный вечер не должно было быть дома. Соучастники намеревались лишь похитить оттуда антиквариат и ценности, после чего покинуть место совершения кражи. По замыслу заказчика, Михаил Круг, обнаружив факт хищения своего имущества, обратится к нему за помощью, тот „найдет“ похищенное, после чего певец станет ему обязанным и будет выплачивать часть гонораров от концертной деятельности. Однако Михаил Круг с семьей неожиданно вернулись и застали грабителей врасплох. Возникшие препятствия Веселов, не задумываясь, решил устранить, применив к теще Круга насилие. Когда на пути злоумышленника внезапно возник Михаил Круг, Веселов выстрелил в него 2 раза из имевшегося у него пистолета „ТТ“ калибра 7,62 мм, а затем застрелил собаку, охранявшую холл первого этажа. После этого Веселов и Агеев с места преступления скрылись. Смерть певца наступила в больнице города Твери в результате огнестрельных ранений груди и живота”, — указано в сообщении.

По данным следствия, Веселов был убит в марте 2003 года еще одним участником банды “Тверские волки” Александром Осиповым, также в настоящее время отбывающим наказание в виде пожизненного лишения свободы. Мотивом убийства Веселова стала месть за убийство Михаила Круга. Осипов рассказал следствию, что был знаком с певцом и являлся поклонником его творчества и, узнав, что в смерти Круга виновен Дмитрий Веселов, застрелил его в лесном массиве на территории Кимрского района Тверской области.

Как писал УНН, еще в 2012 году тело киллера, который 10 лет назад убил М. Круга, нашли в Твери.

Источник: УНН
Теги: Россия, расследование, СК РФ
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