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В Раде изучают возможность применения свободных экономических зон в регионах - нардеп

В Раде изучают возможность применения свободных экономических зон в регионах - нардеп

КИЕВ. 23 сентября. УНН. Комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Верховной Рады Украины изучает возможность применения свободных экономических зон в регионах страны. Об этом сообщил народный депутат Украины Даниил Гетманцев в комментарии журналистам в кулуарах Форума национальной бизнес-коалиции в Киеве, передает корреспондент УНН.

“Мы на уровне Комитета по вопросам финансов и таможенной и налоговой политики сделали рабочую группу относительно свободных экономических зон. Мы не уверены, что будем поддерживать это как инструмент, но мы хотим разобраться глубже. Например Одесса — чтобы свободная экономическая зона не работала, как всегда, на карман отдельного депутата, а работала бы на развитие страны в целом”, — отметил Гетманцев.

При этом он добавил, что и на уровне Кабинета министров разрабатываются региональные программы развития экономики, направленных на протягивания инвестиций.

Напомним, 21 сентября Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о неотложных мерах по обеспечению экономического роста, стимулирования развития регионов и предотвращения коррупции.

Источник: УНН
Теги: Украина, ВРУ
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