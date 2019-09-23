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Кулеба рассказал об ожиданиях от визита Североатлантического совета в Киев

Кулеба рассказал об ожиданиях от визита Североатлантического совета в Киев

КИЕВ. 23 сентября. УНН. Визит Североатлантического совета в Киев будет четким сигналом желания Украины и НАТО наращивать взаимодействие. Об этом заявил вице-премьер-министр по европейской и евроатлантической интеграции в Украине Дмитрий Кулеба в Киеве журналистам, отвечая на вопрос корреспондента УНН.

Так, Кулеба подтвердил, что в конце октября ожидается визит Североатлантического совета в украинскую столицу.

"Это традиционный формат - Североатлантический совет на уровне послов, Генерального секретаря - то есть такие люди, которые сидят в Брюсселе, принимают непосредственно решение, обсуждают повестку дня Альянса. Их визит будет четким сигналом желания обеих сторон наращивать взаимодействие. Именно по повестке дня работаем, чтобы было максимально содержательное мероприятие", - сказал вице-премьер.

Он также подтвердил намерение приехать лично Генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга.

Как сообщал УНН, ранее министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко обсудил с заместителем Генерального секретаря НАТО Роуз Геттемюллер предстоящий визит Североатлантического совета.

Источник: УНН
Теги: НАТО, Украина, Дмитрий Кулеба
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