Президент назначил Юлию Ковалив заместителем руководителя ОПУ

КИЕВ. 23 сентября. УНН. Юлия Ковалив была назначена заместителем руководителя Офиса Президента Украины указом Главы государства №714/2019 от 20 сентября, сообщает УНН со ссылкой на текст опубликованного президентского указа.

"Назначить Ковалив Юлию Игоревну заместителем руководителя Офиса Президента Украины", - говорится в тексте указа.

Добавим, Юлия Ковалив - бывший первый заместитель министра экономического развития и торговли Украины. Бывший член Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг. Бывший глава наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины".

Напомним, двум заместителям главы Офиса Президента объявлен выговор.