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Президент назначил Юлию Ковалив заместителем руководителя ОПУ

Президент назначил Юлию Ковалив заместителем руководителя ОПУ

Юлия Ковалив

КИЕВ. 23 сентября. УНН. Юлия Ковалив была назначена заместителем руководителя Офиса Президента Украины указом Главы государства №714/2019 от 20 сентября, сообщает УНН со ссылкой на текст опубликованного президентского указа.

"Назначить Ковалив Юлию Игоревну заместителем руководителя Офиса Президента Украины", - говорится в тексте указа.

Добавим, Юлия Ковалив - бывший первый заместитель министра экономического развития и торговли Украины. Бывший член Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг. Бывший глава наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины".

Напомним, двум заместителям главы Офиса Президента объявлен выговор.

Источник: УНН
Теги: указы, Президент, Владимир Зеленский, Офис президента Украины

В тексте упоминаются

Зеленский Владимир
Зеленский Владимир
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