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Додон рассчитывает встретиться с Зеленским в Нью-Йорке

Додон рассчитывает встретиться с Зеленским в Нью-Йорке

Игорь Додон

КИЕВ. 23 сентября. УНН. Президент Молдовы Игорь Додон заявил, что сейчас прорабатывается возможность встречи его и Президента Украины Владимира Зеленского на полях сессии Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке. Об этом он сообщил в интервью российской газете "Коммерсант", передает УНН.

Додон напомнил, что у него с обновленным руководством Украины уже был телефонный разговор.

На вопрос, планируется ли у него встреча с Зеленским, ведь оба лидера будут на сессии ГА ООН, Додон отметил: "Вот, скорее всего, в ООН мы и встретимся".

"Надеюсь. Мы готовы к этому", - уточнил он в ответ на вопрос, состоятся ли первые переговоры молдавского и украинского президентов в Нью-Йорке в ближайшее время.

"Наши команды ведут переговоры, я последние детали не знаю", - добавил Додон.

Отвечая на вопрос, не боится ли Додон, что ему припомнят заявление о том, что "Крым российский", президент Молдовы заявил: "Надо учитывать позицию руководства Республики Молдова, которая не менялась за последние 28 лет".

На уточняющий вопрос, о какой именно позиции идет речь, Додон сказал: "Мы поддерживаем суверенитет Украины, и все. Идем дальше".

Ранее Зеленский заявил, что Украина будет активно участвовать в переговорном процессе по приднестровскому урегулированию.

Источник: УНН
Теги: Украина, Молдова, Игорь Додон
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