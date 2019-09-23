ООС: с начала суток враг четыре раза открывал огонь

КИЕВ. 23 сентября. УНН. С начала текущих суток на Донбассе зафиксировано четыре вражеских обстрела. Об этом сообщил во время брифинга представитель пресс-центра Министерства обороны Украины Дмитрий Гуцуляк, передает УНН.

“С начала текущих суток сегодня, 23 сентября, со стороны боевиков зафиксировано 4 прицельных обстрела украинских позиций. С 1:25 по направлению от города Докучаевск боевики вели обстрел из АГС по позициям наших защитников Новотроицкого”, — сказал Гуцуляк.

Также, по его словам, боевики дважды по направлению от села Петровское вели обстрелы защитников села Богдановка Донецкой области. С 2:35, в течение 20 минут, враг применял вооружение БМП, станковые противотанковые гранатометы и крупнокалиберные пулеметы. С 4:05, боевики возобновили здесь обстрелы уже из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия.

“С 10:50 боевики открыли огонь из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по нашим защитникам населенного пункта Зайцево”, — отметил Гуцуляк.

Напомним, 22 сентября вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 15 раз нарушили режим прекращения огня.