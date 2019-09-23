В Тернополе ребенок умер от осложнения после кори

КИЕВ. 23 сентября. УНН. В 22 сентября от осложнения после кори умер ребенок. Мальчик девять месяцев был в коме. Об этом журналисту УНН рассказал представитель ГУНП в Тернопольской области Сергей Крета.

“Он умер вчера, 22 сентября. Перед этим он девять месяцев пролежал в коме. У него был коревой энцефалит”, — сказал Крета.

Также, смерть мальчика подтвердил отец Славка Василий Яворский на своей странице в Facebook, передает УНН.

“Мой Славчик умер”, — написал отец.

Как сообщается в СМИ, Слава из села Дзвиняч Залещицкий района попал в реанимацию областной детской больницы в январе этого года, ему было четыре года.

Напомним, в Украине умерла от кори 5-летний ребенок с противопоказаниями к вакцинации.