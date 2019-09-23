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На Донбассе боевики повышают интенсивность диверсионных и снайперских групп - разведка

На Донбассе боевики повышают интенсивность диверсионных и снайперских групп - разведка

КИЕВ. 23 сентября. УНН. На временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях боевики повышают интенсивность применения диверсионно-разведывательных и снайперских групп. Об этом сообщил во время брифинга представитель пресс-центра Министерства обороны Украины Дмитрий Гуцуляк, передает УНН.

“Командование российских оккупационных войск на временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях повышает интенсивность применения диверсионно-разведывательных и снайперских групп. В то же время, противник активизировал подготовку к применению подразделений диверсантов, которые прибыли после трехмесячной подготовки по ведению „партизанской войны“ в учебных центрах на территории Ростовской области РФ”, — сказал Гуцуляк.

Также по данным разведки боевики проводят испытания эффективности скрытых способов обстрела подразделений Объединенных сил, обработанных на полигонах Южного военного округа ВС РФ.

“В частности, для дезориентации и сокрытия звука выстрелов, огонь снайперами ведется под прикрытием стрельбы минометов и гранатометов”, — добавил Гуцуляк.

Напомним, 22 сентября вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 15 раз нарушили режим прекращения огня.

Источник: УНН
Теги: Донбасс, разведка, ООС
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