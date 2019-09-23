В результате масштабной ДТП в Тернопольской области погиб водитель легковушки

КИЕВ. 23 сентября. УНН. Неподалеку Черткова Тернопольской области — 28-летний местный житель погиб в результате масштабного ДТП, пишет УНН со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции в регионе.

22 сентября, около 16.20 при выезде из Черткова в направлении села Ягельница. По предварительным данным, 28-летний житель Черткова, управляя автомобилем “ВАЗ-2109”, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с грузовиком “МАН”.

“Удар был такой силы, что от „девятки“ почти ничего не осталось. Ее водитель получил травмы несовместимые с жизнью”, — сообщили в полиции области.

Сведения о событиях внесены в Единый реестр досудебных расследований по части 2 статьи 286 УК — нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшие смерть потерпевшего. Продолжается досудебное расследование.

Как сообщал УНН, в результате ДТП в Тернопольской области погиб мотоциклист.