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Зеленский назначил главу управления СБУ в Одесской области

Зеленский назначил главу управления СБУ в Одесской области

КИЕВ. 23 сентября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский назначил Виталия Харченко главой управления Службы безопасности Украины в Одесской области. Об этом говорится в указе Главы государства №715/2019 от 23 сентября, передает УНН.

"Назначить Харченко Виталия Васильевича начальником управления Службы безопасности Украины в Одесской области", - говорится в тексте документа.

Напомним, в июне Президент подписал указ об увольнении Александра Довженко с должности начальника управления Службы безопасности Украины в Одесской области.

Источник: УНН
Теги: СБУ, Одесса и Одесская область, указы, Президент, Владимир Зеленский

В тексте упоминаются

Зеленский Владимир
Зеленский Владимир
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