Новости: Политика
Понедельник, 23 сентября 2019, 13:26 • Юлия Шрамко • 5115
Зеленский назначил главу управления СБУ в Одесской области
КИЕВ. 23 сентября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский назначил Виталия Харченко главой управления Службы безопасности Украины в Одесской области. Об этом говорится в указе Главы государства №715/2019 от 23 сентября, передает УНН.
"Назначить Харченко Виталия Васильевича начальником управления Службы безопасности Украины в Одесской области", - говорится в тексте документа.
Напомним, в июне Президент подписал указ об увольнении Александра Довженко с должности начальника управления Службы безопасности Украины в Одесской области.
Источник: УНН
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