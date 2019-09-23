В ООН предлагают прекратить субсидирование добычи ископаемого топлива

КИЕВ. 23 сентября. УНН. Сегодня, 23 сентября, в Нью-Йорке проходит Саммит ООН по изменению климата, где его представители предлагают прекратить субсидирование добычи ископаемого топлива и угольноемкого сельского хозяйства, и перейти к возобновляемым источникам энергии, сообщает УНН со ссылкой на Представительство ООН в Украине.

"... мы должны стимулировать радикальные изменения. Это означает прекращение субсидирования добычи ископаемого топлива и углемкого сельского хозяйства, и переход к возобновляемым источникам энергии, использование электромобилей и распространение прогрессивных практик, которые не вредят климату", - говорится в статье, посвященной Саммиту по изменению климата.

В ООН также предлагают введение углеродных квот, которые отражают истинную стоимость выбросов - от климатических рисков до ущерба здоровью от загрязненного воздуха. В результате этого прогнозируется скорое закрытие предприятий угольной промышленности и приостановление строительства новых.

Напомним, правительство одобрило стратегию перехода Украины к низкоуглеродной экономике к 2050 году.

Однако большинство европейских стран не могут выполнить взятые на себя обязательства по сокращению выбросов углерода в рамках Парижского соглашения.