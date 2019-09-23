Суд передал медиахолдинг Курченко в управление АРМА

КИЕВ. 23 сентября. УНН. Печерский районный суд Киева удовлетворил ходатайство Генпрокуратуры и передал в управление Национального агентства Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА) имущество, имущественные и корпоративные права группы “Украинский Медиа Холдинг”. Об этом сообщает УНН со ссылкой на решение суда.

“Передать Национальному агентству Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений для осуществления мероприятий по управлению ими в порядке и на условиях, определенных ст. 100 УПК Украины, ст 19, 21 Закона Украины „О Национальном агентстве Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений“, активы, на которые в уголовном производстве № 12013220540000400 наложен арест, и признаны вещественными доказательствами”, — говорится в постановлении суда .

Так, соответствующее решение было принято по ходатайству прокурора ГПУ в рамках расследования уголовного производства по факту преступной деятельности экс-президента Украины Виктора Януковича.

Согласно материалам суда, по данным ГПУ, в 2013 году группа Сергея Курченко приобрела акции UMH Group. Часть средств в размере 246,117603 млн. долл. США было выплачено TriLado Enterprise Inc. в период с 03.04.2013 по 20.09.2013 “за счет полученных преступным путем средств, поступивших со счетов предприятий, подконтрольных преступной организации”.

Остальную часть средств на совершение сделки в размере 160 млн. долл. США получено за счет кредита, предоставленного АО “Укрэксимбанк” для ООО “Ветек Медиа Инвест”.

“По мнению прокурора указанные операции, связанные с приобретением пакета акций ряда средств массовой информации и погашением кредита в размере 160 млн. долл. США, предоставленного АО „Укрэксимбанк“ для ООО „Ветеко МЕДИА ИНВЕСТ“ по кредитному договору от 28.10.2013 № 151313К15, имеют признаки легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем”, — говорится в судебном постановлении.

Напомним, в апреле в уголовном производстве, которое в прокуратуре называют КурченкоГейт, прокуроры обратились в суд с ходатайством о передаче в управление Агентству АРМА активов группы компаний “Украинский медиа холдинг” — UMH Group.