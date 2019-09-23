В Кении обвал в школе: семь детей погибли, 57 ранены

КИЕВ. 23 сентября. УНН. Сегодня в столице Кении Найроби произошел обвал в школе "Драгоценные таланты", в результате которого погибли семь детей. Об этом сообщает Reuters, передает УНН.

По данным издания, из-за обвала погибли семеро детей, ранены еще 57.

"57 школьников были доставлены в больницу для лечения, и мы можем подтвердить, что погибли семеро", - сказал официальный представитель правительства Кении Сайрус Огуни.

Как уточняет Mirror, обвал произошел из-за канализации, которая, по словам директора школы Моисея Вайнайна, была недавно построена за классными комнатами, что ослабило фундамент здания.

Напомним, около 30 детей погибли на пожаре в школе в Либерии.