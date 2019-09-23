В этом году столичным метро воспользовалось более 300 млн пассажиров
КИЕВ. 23 сентября. УНН. За восемь месяцев этого года подземкой воспользовался 321 млн 928 тыс. Пассажиров. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу КП "Киевский метрополитен" в Facebook.
"Самой популярной традиционно остается красная линия метрополитена - 132 млн 245 тыс. человек. Наиболее загруженной здесь является станция "Академгородок" (13 млн 743 тыс. Пассажиров). Более 12 миллионов поездок зафиксировано также на станциях "Лесная" и "Вокзальная". Меньше всего пассажиров перевезла станция "Днепр" (652,2 тыс.)", - говорится в сообщении.
Также отмечается, что второй по пассажиропотоку является синяя линия - 112 млн 311 тыс. поездок. Максимальный пассажиропоток был на станции "Минская" (10 млн 934 тыс. человек). Более 9 миллионов поездок было также на станциях "Почайна" и "Контрактовая площадь". Минимальное количество пассажиров на станции "Выставочный центр" (3 млн 297 тыс. Человек).
"Зеленая линия подземки перевезла 77 млн 371 тыс. пассажиров. Она наименее загружена в столичной подземке. Больше всего пассажиров зафиксировано на станции "Позняки" - 9 млн 730 тыс человек. Догоняет ее почти с таким же показателем станция "Лукьяновская". За этот период последняя перевезла 9 млн 192 тыс. пассажиров. А меньше всего поездок было на станции "Красный хутор" - 1,1 млн", - отмечается в сообщении.
Напомним, с начала 2019 года в киевском метрополитене с пассажирами произошло четыре несчастных случая, которые имели травматические последствия.