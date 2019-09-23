Зеленский подписал закон о штрафах за перегруженные фуры

КИЕВ. 23 сентября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроект №1047, который предусматривает штрафы за проезд по дорогам перегруженного транспорта, сообщает УНН со ссылкой на официальный портал Верховной Рады Украины.

Проект закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно отдельных вопросов осуществления габаритно-весового контроля направлен на предупреждение преждевременного разрушения автомобильных дорог перегруженными транспортными средствами.

Так, принятие закона, как ожидают его инициаторы, позволит законодательно закрепить возможность фиксации нарушений, связанных с отсутствием документов (разрешений) относительно согласования условий и режимов перевозки в случае превышения весовых или габаритных ограничений или документа о внесении платы за проезд тяжеловесных (крупногабаритных) транспортных средств, в автоматическом режиме в порядке, установленном Кабинетом министров Украины.

Проектом закона предусматривается, что за:

превышение установленных законодательством габаритно-весовых норм от 5% до 10% при перевозке груза без соответствующего разрешения налагается штраф в размере 500 необлагаемых минимумов доходов граждан;

превышение установленных законодательством габаритно-весовых норм от 10% до 20% при перевозке груза без соответствующего разрешения - штраф в размере 1000 необлагаемых минимумов доходов граждан;

превышение установленных законодательством габаритно-весовых норм более 20% при перевозке груза без соответствующего разрешения - штраф в размере 2000 необлагаемых минимумов доходов граждан.

Кроме того, Глава государства подписал закон "О внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины относительно источников формирования государственного дорожного фонда".

Документ нормирует в бюджетном законодательстве вопросы расширения ресурсного обеспечения строительства и ремонта дорог, базовые принципы которого заложены в законе "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно отдельных вопросов реализации габаритно-весового контроля".

Закон закрепляет в Бюджетном кодексе Украины направление на мероприятия, финансируемые из государственного дорожного фонда, в том числе 50% поступлений от административно-хозяйственных штрафов за нарушение законодательства об автомобильном транспорте в части превышения установленных законодательством габаритно-весовых норм и 50% – от административных штрафов за нарушение правил проезда крупногабаритных и тяжеловесных транспортных средств по автомобильным дорогам, улицам или железнодорожным переездам.

Вступление закона в силу позволит привлечь дополнительные ресурсы для финансирования дорожного хозяйства и мер по обеспечению безопасности дорожного движения.

Напомним, в Украине планируют ввести систему мониторинга расходов на строительство дорог.