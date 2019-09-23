Регистрация | Вход |
USD: 24,43 -0,1850  EUR: 26,95 -0,2951 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
понедельник, 23 сентября 2019 15:57
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости УНН
За пять лет в Украине учтено около 5 тыс. производств из-за поддельных денег
За пять лет в Украине учтено около 5 тыс. производств из-за поддельных денег
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Вернуться к списку RSS Архив
4335
Версия для печати

Пристайко рассказал, когда Украина обратится за ПДЧ в НАТО

Пристайко рассказал, когда Украина обратится за ПДЧ в НАТО

КИЕВ. 23 сентября. УНН. Украина обратится в НАТО по Плану действий по членству, когда будет готова услышать положительный ответ, и когда Украина будет готова к членству. Об этом в интервью изданию “Общественное” рассказал министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко, передает УНН.

“Вопрос ПДЧ мы не снимаем с повестки дня. Мы говорим о том, что приоритетом Украины остается будущее членство в Альянсе и в ЕС. Мы обратимся за ним, когда будем готовы услышать положительный ответ, и когда Украина будет готова это сделать”, — сказал министр.

По его мнению, будущий Саммит в Лондоне может остаться на уровне глав государств, но, наверное, не будет называться саммитом — будет именно встреча глав государств и правительств по случаю юбилея Альянса.

“Это мероприятие, на котором не будет партнерской части, партнеры не приглашаются, следовательно у Украины нет возможности проведения комиссии, на которой обычно происходят такого рода запросы”, — пояснил Пристайко.

Он добавил, что решение глав государств принимается самостоятельно главами государств, если они решили встретиться в коротком формате без проведения всех других мероприятий — это право Альянса.

“Никакой измены в этом вопросе НАТО не оказывает”, — отметил дипломат.

Напомним, ранее министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко обсудил с заместителем Генерального секретаря НАТО Роуз Геттемюллер предстоящий визит Североатлантического совета.

Источник: УНН
Теги: МИД, НАТО, Украина, Вадим Пристайко
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2019. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.