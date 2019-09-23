Кушнир: отмена паевых взносов улучшит инвестиционный климат

КИЕВ. 23 сентября. УНН. Отмена паевых взносов для застройщиков будет способствовать улучшению инвестиционного климата в Украине. Такое мнение высказал глава правления - президент "Киевгорстроя" Игорь Кушнир, сообщает УНН.

"До принятия соответствующего закона паевые взносы на развитие инфраструктуры населенного пункта были обязательным платежом для каждого застройщика. Компании должны были платить 4% от общей сметной стоимости строительства для жилья и 10% - для нежилой застройки.

Отмена паевого взноса - это, однозначно, позитив с точки зрения строительного бизнеса. Для любой компании, деятельность которой направлена на получение прибыли, выгодна отмена очередного платежа. И застройщики - не исключение. Более того - не исключение и иностранные инвесторы. Приходя работать в Украине, бизнес должен получать участок с сетями без всяких нагрузок. Чтобы оставалось только создавать рабочие места и вкладывать средства. Поэтому в перспективе отмена паевых взносов будет способствовать приходу иностранных инвесторов и улучшит инвестиционный климат в Украине", - отметил Игорь Кушнир.

В то же время, актуальным остается вопрос строительства новой инфраструктуры - школ, детских садов, больниц и тому подобное. По словам Игоря Кушнира, над созданием таких объектов должны работать органы местного самоуправления.

Напомним, Верховная Рада Украины приняла закон №1059 о стимулировании инвестиционной деятельности, в рамках которого отменяется уплата застройщиками обязательного паевого взноса. По мнению главы правления - президента "Киевгорстроя" Игоря Кушнира, такой шаг будет способствовать улучшению инвестиционного климата в Украине.

Согласно принятому закону, с 2020 по 2021 год будет действовать переходный период, при котором размер паевого взноса составит 2% для жилых объектов, 4% для нежилых и 0% для промышленных и социально значимых объектов.