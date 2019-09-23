На Буковине бывший военный торговал оружием

КИЕВ. 23 сентября. УНН. Бывшего военнослужащего уличили в сбыте военных средств поражения, вывезенных из района проведения операции Объединенных сил. Об этом УНН сообщили в пресс-центре Службы безопасности Украины.

Оперативники спецслужбы установили, что житель Буковины, бывший военнослужащий-контрактник одной из частей Вооруженных Сил Украины, пытался продать жителю Черновцов оружие и боеприпасы.

Правоохранители задержали злоумышленника в одном из населенных пунктов области при попытке сбыта ручного пулемета РПК-74 и почти ста патронов к нему.

Задержанному сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) и избрана мера пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста с ношением электронного средства контроля.

Продолжаются следственно-оперативные действия по установлению всех обстоятельств дела и других лиц, возможно причастных к сбыту оружия.

Напомним, жителя Николаева задержали во время очередной сделки по продаже оружия и боеприпасов.