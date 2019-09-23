Президент подписал изменения в УК и УПК по уменьшению давления на бизнес

КИЕВ. 23 сентября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о внесении изменений в Уголовный кодекс Украины и Уголовный процессуальный кодекс Украины относительно уменьшения давления на бизнес. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные на сайте парламента.

"23 сентября 2019 года возвращено с подписью от Президента", - говорится в сообщении о состоянии прохождения документа.

Проект закона о внесении изменений в УК и УПК Украины относительно уменьшения давления на бизнес направлен на устранение практики применения статьи 205 УК Украины как инструмента злоупотреблений и способом, не соответствующим цели уголовной ответственности, и на гуманизацию уголовной ответственности за уклонение от уплаты налогов.

Напомним, нардепы приняли изменения в УК и УПК по уменьшению давления на бизнес 18 сентября.