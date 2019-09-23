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На Киевщине обесточат более 20 объектов из-за долгов

На Киевщине обесточат более 20 объектов из-за долгов

КИЕВ. 23 сентября. УНН. Киевоблэнерго течение 23-25 сентября обесточит 21 абонента-должника в различных районах Киевской области. Среди объектов водоканалы, жилищно-коммунальные хозяйства и медицинские учреждения. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс служба ЗАО “Киевоблэнерго”

“Компания-поставщик электрической энергии ООО „Киевская областная энергоснабжающая компания“ направила в Киевоблэнерго заявки на отключение от системы электроснабжения социально значимых организаций, учреждений и предприятий, действующих в различных районах Киевской области. Среди объектов на отключение — водоканалы, жилищно-коммунальные хозяйства и медицинские учреждения”, — говорится в сообщении.

Как отмечается, закон Украины “О рынке электрической энергии” накладывает на оператора системы распределения (ОСР) обязательства безотлагательно выполнять заявки энергоснабжающих компаний на обесточивание должников.

Таким образом, планируют отключение объектов с 23 по 25 сентября 2019 года в Белоцерковском районе (1 объект), Бориспольском районе (2 объекта), Бородянском районе (1 объект), Броварском районе (7 объектов) , Васильковском районе (1 объект), Вышгородском районе (2 объекта), Киево-Святошинском районе (6 объектов), Фастовском районе (1 объект).

Напомним, “Лисичанскводоканал” раз обесточат за долги.

Источник: УНН
Теги: Украина, электричество, Киевская область
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