В Раде анонсируют рост пенсий на 12-13% уже в марте

КИЕВ. 23 сентября. УНН. Уже в марте следующего года в результате индексации пенсионные выплаты увеличатся на 12-13%. Об этом сообщила народный депутат Украины, председатель комитета ВРУ по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Галина Третьякова в комментарии журналистам в кулуарах Форума национальной бизнес-коалиции в Киеве, передает корреспондент УНН.

"Повышение пенсий будет, в марте мы будем индексировать. В том числе, повышение пенсий будет происходить за счет роста прожиточного минимума. Кстати, мы его впервые в статье 7 о Государственном бюджете проанонсировали как честный прожиточный минимум... Думаю, это (повышение пенсий в результате индексации состоится - ред.) где-то на 12-13% - это половина от инфляции в этом году и половина от роста фонда заработной платы", - отметила Третьякова.

По ее словам, парламент дал установку правительству "решительно преодолеть эту разницу" между сегодняшним прожиточным минимумом и тем реальным прожиточным минимумом, который власть должна обеспечить пенсионерам в соответствии с нормами Конституции.

Напомним, в проекте бюджета на 2020 год заложен рост прожиточного минимума и соответственно этому повышение всех социальных выплат для целого ряда категорий населения.