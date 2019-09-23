В Киеве пешеходный мост на Курбаса закрыли на ремонт

КИЕВ. 23 сентября. УНН. В Киеве пешеходный мост на проспекте Леся Курбаса закрыли на ремонт до конца года. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу КГГА.

"Начат ремонт пешеходного моста на просп. Леся Курбаса (от ул. Тулузы до ул. Серкова)", - говорится в сообщении.

В администрации отмечают, что первый этап работ планируется завершить до конца года, поэтому в это время мост будет закрыт для пешеходов.

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В частности, на сооружении заменят прогоны, построят новые опоры, ступени, а для удобства пользования - лифты. Весь комплекс работ должны завершить до конца мая 2020 года.

Напомним, на "стеклянный" мост в Киеве заехали на мопеде.