В Киеве мужчина стрелял в спецназовцев

КИЕВ. 23 сентября. УНН. В Киеве поздно вечером на Минском проспекте иностранец, который был еще с тремя товарищами начал стрелять в сторону спецназовцев. Трое из них задержали, еще одного стрелявшего ищут. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу полиции Киева.

“ЧП произошло на Оболони: полицейские, патрулируя Оболонский район, заметили возле автомобиля четырех человек. Когда они остановилась и вышли из машины, чтобы проверить документы, в ответ один из них начал стрелять (совершил семь выстрелов — ред.). За посягательство на жизнь сотрудников правоохранительного органа злоумышленникам грозит до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение”, — говорится в сообщении.

Сообщается, что с места происшествия изъяли стреляные гильзы, продолжаются оперативно-розыскные мероприятия для установления местонахождения стрелявшего в милиционеров. Трех правонарушителей задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины, с ними проводят следственные действия. Задержанными оказались уроженцы другой страны, один из них имеет судимости за грабеж и кражу.

Также следственным отделом Оболонского управления полиции начато уголовное производство по ч. 1 ст. 348 (Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, в Самборе Львовской области во время конфликта из-за ДТП между двумя мужчинами один из участников совершил два выстрела в воздух из оружия.