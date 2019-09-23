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КГГА: Количество непривитых детей в Киеве уменьшилось вдвое

КГГА: Количество непривитых детей в Киеве уменьшилось вдвое

КИЕВ. 23 сентября. УНН. Непривитых детей в школах Киеве - 6,7%, а в садах - 9,6%. Об этом сообщили в отделе коммуникации КГГА, передает УНН.

“Анализ прививок осуществлено на основании справок, выданных в медицинских учреждениях родителям детей. Сейчас непривитых детей в школах Киева — 6,7%, в садах — 9,6%, включая учениками и воспитанниками, которым вакцинация противопоказана. Начиная с прошлого 2018-2019 учебного года, в учебных заведениях Киева проведена широкая информационно-разъяснительную кампанию среди обучающихся, воспитанников и их родителей о проведении иммунизации против кори. Благодаря совместным усилиям родительской общины, столичных педагогов и медиков количество непривитых детей в столичных учебных заведениях за год уменьшилась почти вдвое”, — говорится в сообщении.

Указано, что 16% привитых детей, которые каждый день посещают школы, детские сады и секции — это большое количество. Поэтому есть риск вспышки инфекционных болезней, которые можно противодействовать с помощью вакцинации.

Как писал УНН, во Львове на учете стоит почти семь тысяч вакцинированных детей.

Источник: УНН
Теги: Киев, Украина, КГГА, корь
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