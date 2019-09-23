Корью в Украине за неделю заболело почти 100 человек

КИЕВ. 23 сентября. УНН. По оперативным данным Центра общественного здоровья Украины, на прошлой неделе корью в Украине заболели почти 100 человек. Об этом УНН передает со ссылкой на пресс-службу Центра.

"В течение 38 недели 2019 года корью заболели 97 человек - 48 взрослых и 49 детей", - говорится в сообщении.

Как указано, с начала года (с 28 декабря 2018 года до 19 сентября 2019 года) корью заболели 57903 человек - 27439 взрослых и 30464 детей. От осложнений кори умерло 19 человек. "В течение вспышки, с лета 2017 года, корью заболели больше 115 000 человек, 40 из которых умерли", - говорится в сообщении.

Напомним, больше всего новых случаев заболевания корью в течение 37 недели 2019 года зафиксировано в столице Украины.