Регистрация | Вход |
USD: 24,43 -0,1850  EUR: 26,95 -0,2951 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
понедельник, 23 сентября 2019 17:27
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости УНН
За пять лет в Украине учтено около 5 тыс. производств из-за поддельных денег
За пять лет в Украине учтено около 5 тыс. производств из-за поддельных денег
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Здоровье
Вернуться к списку RSS Архив
4035
Версия для печати

Корью в Украине за неделю заболело почти 100 человек

Корью в Украине за неделю заболело почти 100 человек

КИЕВ. 23 сентября. УНН. По оперативным данным Центра общественного здоровья Украины, на прошлой неделе корью в Украине заболели почти 100 человек. Об этом УНН передает со ссылкой на пресс-службу Центра.

"В течение 38 недели 2019 года корью заболели 97 человек - 48 взрослых и 49 детей", - говорится в сообщении.

Как указано, с начала года (с 28 декабря 2018 года до 19 сентября 2019 года) корью заболели 57903 человек - 27439 взрослых и 30464 детей. От осложнений кори умерло 19 человек. "В течение вспышки, с лета 2017 года, корью заболели больше 115 000 человек, 40 из которых умерли", - говорится в сообщении.

Напомним, больше всего новых случаев заболевания корью в течение 37 недели 2019 года зафиксировано в столице Украины.

Источник: УНН
Теги: Украина, болезнь, корь
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2019. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.