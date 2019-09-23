Возможно отстранения РФ от Олимпиады-2020: WADA инициировало рассмотрение вопроса несоответствия РУСАДА
КИЕВ. 23 сентября. УНН. Всемирное антидопинговое агентство (WADA) инициировало рассмотрение вопроса несоответствия Российского антидопингового агентства (РУСАДА) по ускоренной процедуре. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службе WADA.
Решение было принято на заседании исполкома WADA, которое прошло в понедельник в Токио.
“WADA инициировало рассмотрение вопроса несоответствия РУСАДА по ускоренной процедуре, в соответствии с Международным стандартом о соответствии. Основаниями для такого решения являются несоответствия между базой LIMS, имеющейся в распоряжении WADA, и данными московской лаборатории, полученными в январе 2019 года”, — сказал Сергей Хричиков, член наблюдательного совета РУСАДА, который присутствовал на заседании, российскому агентству ТАСС.
Как говорится в заявлении WADA, в настоящее время на основе данных московской лаборатории ведется расследование в отношении 47 российских спортсменов. При этом отмечается, что данные этих спортсменов не содержат несоответствий.
Ранее журналист немецкого телеканала ARD Хайо Зеппельт сообщил, что Россия подозревается в манипуляциях с данными московской антидопинговой лаборатории, о чем комитет по соответствию WADA проинформировал исполком организации, заседания которого прошло 23 сентября.
“Российской стороне предложено в трехнедельный срок подготовить и предоставить в WADA объяснения этих несоответствий”, — добавил Хрычиков.
Как писал УНН, в июне глава WADA анонсировал более 100 новых дел против спортсменов из России.