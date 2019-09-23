Регистрация | Вход |
USD: 24,43 -0,1850  EUR: 26,95 -0,2951 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
понедельник, 23 сентября 2019 17:27
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости УНН
За пять лет в Украине учтено около 5 тыс. производств из-за поддельных денег
За пять лет в Украине учтено около 5 тыс. производств из-за поддельных денег
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Спорт
Вернуться к списку RSS Архив
5940
Версия для печати

Ярмоленко признан лучшим футболистом матча "Вест Хэм" - "Манчестер Юнайтед"

Ярмоленко признан лучшим футболистом матча "Вест Хэм" - "Манчестер Юнайтед"

КИЕВ. 23 сентября. УНН. Украинский вингер сборной и "Вест Хэма" Андрей Ярмоленко назван лучшим игроком матча чемпионата Англии против "Манчестер Юнайтед", сообщает УНН со ссылкой на авторитетное издание WhoScored.

Портал оценил игру украинца на 8 баллов ровно. С аналогичной оценкой по дополнительным показателям второе место занял защитник "молотобойцев" Крессвелл. Тройку замкнул партнер Ярмоленко по команде Фелипе Андерсон - 7,7.

По данным WhoScored, Ярмоленко удалось трижды пробить по воротам, 51 раз коснуться мяча, отдать 32 точные передачи при 38 попытках, выиграв одну верховую дуэль при одной потере мяча.

Кроме того, по голосованию болельщиков "Вест Хэма" на официальной странице в Twitter, украинца также признали лучшим - 35 процентов против 30 процентов у Аарона Крессвелла.

Напомним, что Ярмоленко стал автором победного гола в ворота "Красных дьяволов".

Источник: УНН
Теги: спорт, футбол
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2019. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.