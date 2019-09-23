Ярмоленко признан лучшим футболистом матча "Вест Хэм" - "Манчестер Юнайтед"

КИЕВ. 23 сентября. УНН. Украинский вингер сборной и "Вест Хэма" Андрей Ярмоленко назван лучшим игроком матча чемпионата Англии против "Манчестер Юнайтед", сообщает УНН со ссылкой на авторитетное издание WhoScored.

Портал оценил игру украинца на 8 баллов ровно. С аналогичной оценкой по дополнительным показателям второе место занял защитник "молотобойцев" Крессвелл. Тройку замкнул партнер Ярмоленко по команде Фелипе Андерсон - 7,7.

По данным WhoScored, Ярмоленко удалось трижды пробить по воротам, 51 раз коснуться мяча, отдать 32 точные передачи при 38 попытках, выиграв одну верховую дуэль при одной потере мяча.

Кроме того, по голосованию болельщиков "Вест Хэма" на официальной странице в Twitter, украинца также признали лучшим - 35 процентов против 30 процентов у Аарона Крессвелла.

Напомним, что Ярмоленко стал автором победного гола в ворота "Красных дьяволов".