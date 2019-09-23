Отмена долевого участия будет способствовать уменьшению коррупции

КИЕВ. 23 сентября. УНН. Долевое участие в Украине давно превратилась в коррупционный налог, что отпугивает инвесторов. И отмена этого взноса будет способствовать снижению коррупции. Об этом говорится в сообщении Офиса эффективного регулирования, сообщает УНН.

“Долевое участие в Украине давно превратилась в коррупционный налог, что отпугивает инвесторов, и совсем не способствует развитию и притоку инвестиций. Этот своеобразный „налог на инвестиции“ устанавливался местными властями по своему усмотрению для каждого застройщика, и мог составлять от 0 до 10% от стоимости строительства. Размер зависел исключительно от „договоренностей“, а целевое использование средств, которые должны направляться на развитие социальной инфраструктуры, невозможно отследить.

Ручное администрирование и многочисленные возможности для манипуляций при начислении „долевого“ — факторы, которые невозможно исправить. Понимая важность создания комфортных условий для привлечения инвестиций в экономику, европейские страны десятилетия назад отменили этот вид налогообложения инвесторов”, - пояснили в Офисе эффективного регулирования.

Как сообщал УНН, глава правления — президент “Киевгорстроя” Игорь Кушнир, считает, что отмена паевого взноса — положительна для строительного бизнеса.

“Для любой компании, деятельность которой направлена на получение прибыли, выгодна отмена очередного платежа. И застройщики — не исключение. Более того — не исключение и иностранные инвесторы. Приходя работать в Украине, бизнес должен получать участок с сетями без всяких нагрузок. Чтобы оставалось только создавать рабочие места и вкладывать средства. Поэтому в перспективе отмена паевых взносов будет способствовать приходу иностранных инвесторов и улучшит инвестиционный климат в Украине”, - отметил Игорь Кушнир.

В это же время, актуальным остается вопрос строительства новой инфраструктуры — школ, детских садов, больниц и тому подобное. По словам Игоря Кушнира, над созданием таких объектов должны работать органы местного самоуправления.

Напомним, Верховная Рада Украины приняла закон № 1059 о стимулировании инвестиционной деятельности, в рамках которого отменяется уплата застройщиками обязательного паевого взноса. По мнению главы правления — президента “Киевгорстроя” Игоря Кушнира, такой шаг будет способствовать улучшению инвестиционного климата в Украине.

Согласно принятому закону, с 2020 по 2021 годы будет действовать переходный период, во время которого размер паевого взноса составит 2% для жилых объектов, 4% для нежилых и 0% для промышленных и социально значимых объектов.