В аэропорту Манчестера полиция провела контролируемый подрыв подозрительного предмета

КИЕВ. 23 августа. УНН. Полицейские взрывотехники произвели контролируемый подрыв подозрительного предмета, обнаруженного в понедельник утром на территории аэропорта британского города Манчестер. Об этом сообщила в Twitter полиция Манчестера, передает УНН.

“Взрывотехники прибыли на территорию транспортно-пересадочного узла Манчестерского аэропорта для оказания помощи сотрудникам полицейского управления Большого Манчестера в их работе. Для того, чтобы убедиться в том, что предмет не представляет опасности, ими был произведен контролируемый подрыв, — говорится в заявлении. — В качестве меры предосторожности установленное полицией оцепление пока не будет снято, продолжается расследование”.

Ранее полиция и службы аэропорта сообщили о частичной эвакуации воздушной гавани после обнаружения подозрительного предмета на территории пересадочного узла рядом с железнодорожной станцией.

Добавим, что в конце августа в аэропорту Мюнхена в Германии задержали рейсы в двух терминалах из-за несанкционированного проникновения постороннего человека в так называемую “чистую зону”.

Bomb disposal officers are at #ManchesterAirport transport interchange to assist GMP with enquiries.



As part of their assessment to ensure the package is safe, a controlled explosion took place.



The cordon will remain in place as a precautionary measure as enquiries continue.