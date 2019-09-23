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В аэропорту Манчестера полиция провела контролируемый подрыв подозрительного предмета

В аэропорту Манчестера полиция провела контролируемый подрыв подозрительного предмета

КИЕВ. 23 августа. УНН. Полицейские взрывотехники произвели контролируемый подрыв подозрительного предмета, обнаруженного в понедельник утром на территории аэропорта британского города Манчестер. Об этом сообщила в Twitter полиция Манчестера, передает УНН.

“Взрывотехники прибыли на территорию транспортно-пересадочного узла Манчестерского аэропорта для оказания помощи сотрудникам полицейского управления Большого Манчестера в их работе. Для того, чтобы убедиться в том, что предмет не представляет опасности, ими был произведен контролируемый подрыв, — говорится в заявлении. — В качестве меры предосторожности установленное полицией оцепление пока не будет снято, продолжается расследование”.

Ранее полиция и службы аэропорта сообщили о частичной эвакуации воздушной гавани после обнаружения подозрительного предмета на территории пересадочного узла рядом с железнодорожной станцией.

Добавим, что в конце августа в аэропорту Мюнхена в Германии задержали рейсы в двух терминалах из-за несанкционированного проникновения постороннего человека в так называемую “чистую зону”.

Источник: УНН
Теги: ЧП, Великобритания
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