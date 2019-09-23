Суд открыл производство по делу по иску экс-главы представительства ЕБРР в Украине к НБУ

КИЕВ. 23 сентября. УНН. Суд открыл производство по делу о признании противоправным и отмене решения Комитета НБУ, которым было отказано Шевки Аджунеру в согласовании на должность в Ощадбанке. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу суда.

"Окружной административный суд города Киева открыл производство по делу о признании противоправным и отмене решения Комитета НБУ по вопросам надзора и регулирования деятельности банков, надзора (оверсайта) платежных систем, которым было отказано Шевки Аджунеру в согласовании на должность Главы Наблюдательного совета Ощадбанка Украины", - говорится в сообщении.

Соответствующий иск в Национальный банк Украины подал экс-глава представительства ЕБРР в Украине Шевки Аджунер. Истец считает оспариваемое решение НБУ предвзятым, незаконным и что принято регулятором с превышением своих полномочий.

"Суд принял к рассмотрению дела по правилам общего искового производства и назначил подготовительное заседание на 17 октября 2019 года", - говорится в сообщении.

Ранее УНН сообщал, что в Окружной административный суд города Киева поступил иск экс-главы представительства ЕБРР в Украине Шевки Аджунера к Национальному банку Украины.