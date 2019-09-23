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В Офисе Президента рассказали о видении проведения выборов на Донбассе

В Офисе Президента рассказали о видении проведения выборов на Донбассе

КИЕВ. 23 сентября. УНН. Выборы на неподконтрольных территориях Донецкой и Луганской областей будут рассматриваться только в соответствии с украинскими законами. Об этом сообщил помощник Президента Украины Андрей Ермак в интервью LB.ua, передает УНН.

"Выборы на неподконтрольных территориях рассматриваются только в соответствии с украинскими законами. Исключительно. Мы заинтересованы в том, чтобы ситуация на Донбассе была урегулирована, и выборы прошли как можно быстрее. Когда это будет, честно говоря, не знаю", - сказал Ермак.

Также помощник Президента считает, что было бы правильно, чтобы выборы на Донбассе прошли одновременно с местными выборами по всей территории Украины.

Напомним, что в ОБСЕ не видят предпосылок для проведения выборов в ОРДЛО по украинскому закону.

Источник: УНН
Теги: выборы, Донбасс, Офис президента Украины
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