В Офисе Президента рассказали о видении проведения выборов на Донбассе

КИЕВ. 23 сентября. УНН. Выборы на неподконтрольных территориях Донецкой и Луганской областей будут рассматриваться только в соответствии с украинскими законами. Об этом сообщил помощник Президента Украины Андрей Ермак в интервью LB.ua, передает УНН.

"Выборы на неподконтрольных территориях рассматриваются только в соответствии с украинскими законами. Исключительно. Мы заинтересованы в том, чтобы ситуация на Донбассе была урегулирована, и выборы прошли как можно быстрее. Когда это будет, честно говоря, не знаю", - сказал Ермак.

Также помощник Президента считает, что было бы правильно, чтобы выборы на Донбассе прошли одновременно с местными выборами по всей территории Украины.

Напомним, что в ОБСЕ не видят предпосылок для проведения выборов в ОРДЛО по украинскому закону.