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В Киеве задержали мужчину, который дважды сообщал о "минировании"

В Киеве задержали мужчину, который дважды сообщал о "минировании"

КИЕВ. 23 сентября. УНН. В столице правоохранители задержали мужчину, который в течение месяца вдруг сообщил о "заминировании". Об этом сообщает УНН со ссылкой на ГУ НП в Киеве.

Так, недавно в Голосеевское управление полиции сообщили, что на улице Васильковской припаркован заминированный автомобиль, который скоро взорвется.

На место происшествия выехали специалисты взрывотехнической службы, следственно-оперативная группа, кинологи и пожарные. Сотрудники профильных служб проверили машину и не выявили там взрывоопасных веществ или предметов.

Полицейские установили, что звонок в полицию поступил с номера телефона, который в начале сентября этого года фигурировал в аналогичном преступлении. В тот раз злоумышленник "минировал" станцию метро "Почайна", за что уже находился под домашним арестом.

"За предыдущее преступление суд избрал киевлянину меру пресечения в виде ночного домашнего ареста. Следственно-оперативная группа совместно с нарядом патрульной полиции прибыла по месту жительства 56-летнего мужчины - и его задержали в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины", - рассказал начальник отделения следственного отдела Голосеевского управления полиции Сергей Митич.

Следственным отделом Голосеевского управления полиции начато уголовное производство по ч. 2 ст. 259 (Заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности) Уголовного кодекса Украины.

Правонарушителю грозит до восьми лет лишения свободы. Решается вопрос о сообщении злоумышленнику о подозрении и избрании меры пресечения.

Как сообщал УНН, Киевом прокатилась волна "минирований".

Источник: УНН
Теги: Киев, минирование, полиция
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