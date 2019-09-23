В Украине хакер распространял вирусы под видом обновления компьютерных игр

КИЕВ. 23 сентября. УНН. В Ивано-Франковской области парень распространял вредоносное программное обеспечение, которое изымало из компьютеров логины, пароли и банковские данные. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Департамент киберполиции Национальной полиции Украины.

"18-летний житель Ивано-Франковской области распространял вредоносное программное обеспечение для удаленного управления пораженным компьютером. Он получал полный доступ к компьютеру, включая конфиденциальную информацию пользователя, логины и пароли ко всем его учетным записям, а также онлайн-банкингу. По данному факту начато уголовное производство", - говорится в сообщении.

По данным полиции, вирус молодой человек купил в DarkNet и модифицировал. Распространял вредоносные программы среди друзей, знакомых, а также разместил на открытых источниках для загрузки всеми желающими. При этом злоумышленник маскировал файл как веб-браузер, а также как файл для обновления компьютерных игр.

"По месту его жительства полиция провела обыск. Изъяты компьютерная техника, использовавшаяся им в преступных целях. Во время предварительного осмотра техники работники киберполиции обнаружили активные сессии с панелью администрирования вредоносного программного обеспечения. Также был обнаружен ряд подключений к персональным компьютерам пострадавших", - рассказали в полиции.

Сообщается, что следователи начали досудебное расследование по ч. 2 ст. 361 (Несанкционированное вмешательство в работу компьютеров, автоматизированных систем, компьютерных сетей или сетей электросвязи) УК Украины. Изъятую технику направлено на экспертизу. Полиция устанавливает всех граждан, которые стали жертвами парня. Сейчас ему грозит до шести лет заключения.

Напомним, киберполиция Украины способствовала задержанию женщин за распространение детской порнографии в Бразилии.