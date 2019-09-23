Украинские аграрии собрали уже 70% зерна

КИЕВ. 23 сентября. УНН. В Украине во время нынешней уборочной кампании собрано 70% зерна. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Минагрополитики.

"По состоянию на 23 сентября украинские аграрии провели уборочные работы на площади 10,8 млн га, или 70% к прогнозу и намолотили 43,3 млн тонн зерновых и зернобобовых культур при средней урожайности 40,3 ц/га", - говорится в сообщении.

В частности, намолочено:

кукурузы - 3,6 млн тонн с площади 600 тыс. га, или 12% к прогнозу;

гречки - 68 тыс. тонн с площади 51 тыс. га, или 76% к прогнозу;

проса - 133 тыс. тонн с 71 тыс. га, или 79% к прогнозу.

Кроме того, подсолнечника обмолочено на площади 3,7 млн га, или 63% и собрано 8,3 млн тонн зерна при средней урожайности 22,6 ц/га. Сои обмолочено на площади 742 тыс. га, или 47% к прогнозу и собрано 1,7 млн га зерна при средней урожайности 23,0 ц/га. Сахарной свеклы собрано 990 тыс. тонн с площади 22 тыс. га, или 10% к прогнозу при средней урожайности 450 ц/га.

Наибольший вал зерна намолотили аграрии в Одесской, Запорожской и Харьковской - по 3,2 млн тонн, Днепропетровской - 3,0 млн тонн, Николаевской - 2,8 млн тонн областях.

Что касается проведения осенней посевной кампании, то на эту дату озимыми зерновыми засеяно 2 млн га площади, или 30% к прогнозу, из них посеяно:

озимой пшеницы - 1,9 млн га, или 30% к прогнозу;

ржи - 61 тыс. га, или 50% к прогнозу;

озимого ячменя - 84 тыс. га, или 9% к прогнозу.

Напомним, Украина отправила на экспорт уже более 11 млн тонн зерна.