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Кремль отказался комментировать заявление МИД РФ, посвященную пакту Молотова-Риббентропа

Кремль отказался комментировать заявление МИД РФ, посвященную пакту Молотова-Риббентропа

КИЕВ. 23 сентября. УНН. Кремль не считает нужным комментировать публикацию МИД РФ, посвященную заключению в 1939 году Советским Союзом пакта о ненападении с нацистской Германией, пишет УНН со ссылкой на российское агентство ТАСС.

“Вряд ли мы должны комментировать заявление Министерства иностранных дел. И не будем этого делать”, — сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопросы журналистов.

22 сентября на странице МИД РФ в Twitter появилось сообщение в рамках серии материалов к “юбилею Победы в Великой Отечественной войне”. В публикации, сопровождающейся картой с планом Третьего рейха по нападению на СССР, говорится, в частности, что подписание 23 августа 1939 году договора о ненападении с Германией “было вынужденным шагом, который позволил Советскому Союзу отсрочить начало войны почти на два года и укрепить обороноспособность страны для борьбы с агрессором”.

Как писал УНН ранее, министр обороны РФ Сергей Шойгу исключил возможность прямого военного конфликта с Украиной. Об этом он рассказал в интервью “Московскому комсомольцу”.

Источник: УНН
Теги: Россия, МИД РФ, Кремль
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