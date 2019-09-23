Регистрация | Вход |
USD: 24,43 -0,1850  EUR: 26,95 -0,2951 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
понедельник, 23 сентября 2019 18:58
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости УНН
За пять лет в Украине учтено около 5 тыс. производств из-за поддельных денег
За пять лет в Украине учтено около 5 тыс. производств из-за поддельных денег
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Общество
Вернуться к списку RSS Архив
2940
Версия для печати

В Украине насчитывается 16,7 млн занятых лиц - Госстат

В Украине насчитывается 16,7 млн занятых лиц - Госстат

КИЕВ. 23 сентября. УНН. Во ІІ квартале текущего года в Украине насчитывалось 16,7 млн занятых лиц. Об этом сообщила Государственная служба статистики, передает УНН.

По данным Госстата, количество занятого населения в возрасте 15 лет и старше во II квартале 2019 года составила 16,8 млн человек, а в возрасте 15-70 лет — 16,7 млн человек.

По относительным показателям уровень занятости населения в возрасте 15 лет и старше составлял 52,2%, а среди населения в возрасте 15-70 лет — 58,6%.

Напомним, по состоянию на август уровень безработицы среди украинцев снизился на 0,7%, а уровень занятости вырос на 1,2%.

Источник: УНН
Теги: Украина, статистика, безработные, работа
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2019. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.