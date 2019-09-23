В Украине насчитывается 16,7 млн занятых лиц - Госстат

КИЕВ. 23 сентября. УНН. Во ІІ квартале текущего года в Украине насчитывалось 16,7 млн занятых лиц. Об этом сообщила Государственная служба статистики, передает УНН.

По данным Госстата, количество занятого населения в возрасте 15 лет и старше во II квартале 2019 года составила 16,8 млн человек, а в возрасте 15-70 лет — 16,7 млн человек.

По относительным показателям уровень занятости населения в возрасте 15 лет и старше составлял 52,2%, а среди населения в возрасте 15-70 лет — 58,6%.

Напомним, по состоянию на август уровень безработицы среди украинцев снизился на 0,7%, а уровень занятости вырос на 1,2%.