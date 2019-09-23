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Глава разведки России заявил, что увидел "первые признаки улучшения отношений между РФ и Украиной"

Глава разведки России заявил, что увидел "первые признаки улучшения отношений между РФ и Украиной"

КИЕВ. 23 сентября. УНН. Глава Службы внешней разведки (СФР) России Сергей Нарышкин считает, что в отношениях Москвы и Киева “прослеживаются небольшие признаки улучшения, однако многое зависит от украинских властей”. Об этом он заявил в понедельник по итогам совещания руководителей органов безопасности и разведывательных служб государств-участников СНГ, передает УНН со ссылкой на российское агентство ТАСС.

“Какие-то, может быть, первые признаки обнаруживаются, но многое зависит от готовности и способности новой киевской власти действовать решительно, преодолевать сопротивление так называемой партии войны. Мы понимаем, что для новой власти это сделать довольно тяжело”, — сказал он.

Нарышкин отметил, что негативную и деструктивную роль также играют “политические партнеры на другом берегу Атлантического океана”. “Тем не менее такой сдержанный оптимизм может иметь место. Очень сдержанный”, — заключил он.

Как сообщал УНН, отказ украинской делегации от участия в предстоящий в октябре осенней сессии Парламентской Ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) “похож на демарш и шантаж, это ситуация из разряда назло маме отморожу уши”. Такое мнение в беседе с корреспондентом российского агентства ТАСС в субботу, 21 сентября, высказал председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

Источник: УНН
Теги: Россия, Украина
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