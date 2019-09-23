Зеленский подписал закон о реформировании органов прокуратуры

КИЕВ. 23 сентября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский сегодня подписал принятый Верховной Радой законопроект № 1032 относительно реформирования органов прокуратуры. Об этом передает УНН со ссылкой на официальный портал ВРУ.

Законопроект направлен на внедрение первоочередных и, во многом, временных мер, связанных прежде всего с кадровым перезагрузкой органов прокуратуры путем аттестации действующих прокуроров, а также предоставление возможности всем добропорядочным кандидатам, принадлежащие теоретические знания и практические навыки, на конкурсной основе занять должность прокурора в любом органе прокуратуры.

Напомним, что 19 сентября Верховная Рада приняла проект закона 1032, которым внес изменения в некоторые законодательные акты Украины относительно первоочередных мер по реформе органов прокуратуры.