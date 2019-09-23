Появилась информация о задержании экс-супруги Князева на польской таможне с 650 тыс. евро наличными

КИЕВ. 23 сентября. УНН. В соцсетях распространяют информацию о задержании бывшей жены главы Национальной полиции Украины Сергея Князева, а также еще трех человек в пункте пропуска на польской границе с 650 тыс. евро, которые не были задекларированы. Отметим, что об этом на своей странице в Facebook написал известный блогер, а также бывший сотрудник украинской таможни Павел Верещагин, но официально информация не подтверждена, передает УНН.

"22 сентября польские таможенники на авто переходе "Хребенне - Рава-Русская" задержали жену высокопоставленного Нацполиции Украины, + еще двух граждан Украины и одного гражданина Хорватии. Они ехали из Украины в Польшу на ТР/с Мерседес г.р. КА0007ВХ. Причина задержания недекларирование 650 тыс. евро", - написал Верещагин.

По его словам, по полученной информации с украинской стороны пересечение границы/коридор обеспечивался представителями Пограничной службы Украины.

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"По состоянию на настоящее время, они до сих пор в статусе задержанных на польской границе", - добавил блогер.

Позже информацию о задержании подтвердил и бывший нардеп Сергей Лещенко.

"Два не связанных с собой источники из Украины и Польши сообщили, что в автомобиле с более полумиллиона незадекларированных евро была жена главы Нацполиции Князева. Пока это слухи, но дыма без огня не бывает", - написал он в Telegram.

Однако в Госпогранслужбе на вопрос УНН о задержании на польской границе украинцев с большой суммой наличных сообщили, что не получали никакой подобной информации от польских коллег.

Получить комментарий у представителей Нацполиции УНН пока не удалось. Сейчас продолжаем проверять информацию.