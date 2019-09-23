Регистрация | Вход |
USD: 24,43 -0,1850  EUR: 26,95 -0,2951 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
понедельник, 23 сентября 2019 18:58
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости УНН
За пять лет в Украине учтено около 5 тыс. производств из-за поддельных денег
За пять лет в Украине учтено около 5 тыс. производств из-за поддельных денег
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Вернуться к списку RSS Архив
1455
Версия для печати

Суд разрешил проводить специальное расследование в отношении Бакулина

Суд разрешил проводить специальное расследование в отношении Бакулина

Евгений Бакулин

КИЕВ. 23 сентября. УНН. Печерский районный суд города Киева разрешил проводить специальное досудебное расследование в отношении бывшего народного депутата, экс-главы "Нафтогаза" Евгения Бакулина. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Реестр судебных решений.

Согласно ходатайству прокурора в уголовном производстве № 42018000000000585 от 14.03.2018 г., где фигурирует Балукин, суд дал разрешение на проведение специального досудебного расследования в отношении объявленного в розыск.

Соответствующее постановление суда появилась 9 сентября 2019 года и подлежит немедленному исполнению с момента его объявления и не может быть обжаловано. Возражения на него могут быть поданы во время подготовительного производства в суде.

Напомним, народного депутата из фракции партии "Оппозиционный блок" Евгения Бакулина в отношении которого открыто уголовное производство объявлен в розыск.

Как сообщал УНН, досудебным расследованием установлено, что Е.Бакулин с марта 2010 года вероятно участвовал в преступной организации, созданной Януковичем, что привело к завладению особенно большими средствами при закупке нефтегазовых вышек для ГАК "Черноморнефтегаз".

Источник: УНН
Теги: суд, Украина, Нафтогаз
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2019. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.