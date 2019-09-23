Миссия МВФ провела встречу относительно финансового состояния Фонда соцстрахования

КИЕВ. 23 сентября. УНН. В исполнительной дирекции Фонда социального страхования Украины состоялась встреча с представителями миссии Международного валютного фонда. Были обсуждены финансируемое состояние Фонда социального страхования Украины, в частности, показатели исполнения бюджета за восемь месяцев 2019 года, прогнозные доходы и расходы на конец этого года и проект бюджета Фонда на 2020 год, передает УНН со ссылкой на сообщение ФССУ.

В сообщении отмечается, что и.о. директора исполнительной дирекции Фонда Сергей Нестеров сообщил о динамике задержек по выплате материального обеспечения застрахованным лицам и отметил, что все выплаты Фонд осуществляет в полном объеме.

Детали прогноза выполнения бюджета Фонда по итогам 2019 года, а также запланированные расходы на 2020 год с учетом темпов роста средней заработной платы и уровня инфляции представила заместитель директора исполнительной дирекции Фонда Елена Денисова.

"Экономисты МВФ Серджио Сола, Шаба Фехер и экономист представительства МВФ в Украине Игорь Шпак обсудили возможные пути покрытия дефицита бюджета Фонда социального страхования Украины, в частности, акцентировали необходимость рассмотреть возможность увеличения количества дней временной нетрудоспособности, что финансируется за счет средств работодателей", - говорится в повидолмленни.

В ФССУ также добавили, что заместитель министра социальной политики Украины Олег Коваль предоставил информацию по внедрению электронного реестра листков нетрудоспособности, а также возможных законодательных изменениях в систему общеобязательного государственного социального страхования.

Напомним, Зеленский обсудил с представителями МВФ ситуацию ПриватБанка и реформы.