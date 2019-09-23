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Напавшего на Найема задержали и будут судить

Напавшего на Найема задержали и будут судить

КИЕВ. 23 сентября. УНН. Один из нападавших на екснардепа Мустафа Найем Магомед-Амин Саитов, находится в Украине, его задержали с целью ареста. Об этом на своей странице в Facebook написал брат Мустафы Найем Маси Найем, передает УНН.

"Напавший на моего брата, Саитов Магомед-Амин, сейчас находится в Украине. Его задержали и сегодня в 18:00 будет судебное заседание по ходатайству прокуратуры города Киева о применении ранее избранной меры пресечения в виде содержания под стражей", - написал Масси Найем.

По его совам, 18 февраля 2019 года, через 10 месяцев после нападения, официально стало известно, что Саитов Магомед наконец есть в учете Генерального секретариата МОУП-Интерпол с "красной" карточкой, то есть с целью ареста и последующей экстрадиции в Украину.

Напомним, 7 мая 2017 года, Шевченковский районный суд Киева избрал меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога четвертому участнику избиения в центре столицы народного депутата Мустафы Найема.

Источник: УНН
Теги: суд, Украина, Мустафа Найем
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