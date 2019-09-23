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В Украине учтено более 1,4 млн переселенцев

В Украине учтено более 1,4 млн переселенцев

КИЕВ. 23 сентября. УНН. В Украине, по состоянию на сегодня, учтено почти полтора миллиона внутренне перемещенных лиц. Об этом передает УНН со ссылкой на сайт Кабмина.

"По состоянию на 23 сентября 2019 года, по данным Единой информационной базы данных о внутренне перемещенных лиц, учтено 1410615 переселенцев из временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей и АР Крым", - говорится в сообщении.

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Напомним, что, по состоянию на 2 сентября этого года, в Украине было учтено 1405184 внутренне перемещенных лиц.

Источник: УНН
Теги: Украина, переселенцы
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