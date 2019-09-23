Регистрация | Вход |
USD: 24,43 -0,1850  EUR: 26,95 -0,2951 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
понедельник, 23 сентября 2019 22:00
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости УНН
За пять лет в Украине учтено около 5 тыс. производств из-за поддельных денег
За пять лет в Украине учтено около 5 тыс. производств из-за поддельных денег
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Общество
Вернуться к списку RSS Архив
6660
Версия для печати

Украинка завоевала золото на турнире Арнольда Шварценеггера

Украинка завоевала золото на турнире Арнольда Шварценеггера

Юлия Шикула

ЗАПОРОЖЬЕ-КИЕВ. 23 сентября. УНН. Бодифитнес из Запорожья Юлия Шикула завоевала золотую медаль и кубок на одном из самых престижных турниров Arnold Classic Europe-2019, передает корреспондент УНН.

Турнир проходил с 20 по 22 сентября в Барселоне. На нем присутствовал сам организатор первенства - самый популярный бодибилдер планеты, актер и политик Арнольд Шварценеггер.

"Когда объявили победителя, на меня нахлынули слезы. Это была моя мечта - выиграть такой масштабный турнир. И она осуществилась", - прокомментировала УНН свою победу спортсменка.

Юлия Шикула является членом Национальной Федерации бодибилдинга, а также тренирует будущих спортсменов в СК "Импульс" в Запорожье.

Напомним, украинцы получили 14 золотых медалей на ЧЕ по бодибилдингу.

Источник: УНН
Теги: спорт, Украина
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2019. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.