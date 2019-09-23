Украинка завоевала золото на турнире Арнольда Шварценеггера

ЗАПОРОЖЬЕ-КИЕВ. 23 сентября. УНН. Бодифитнес из Запорожья Юлия Шикула завоевала золотую медаль и кубок на одном из самых престижных турниров Arnold Classic Europe-2019, передает корреспондент УНН.

Турнир проходил с 20 по 22 сентября в Барселоне. На нем присутствовал сам организатор первенства - самый популярный бодибилдер планеты, актер и политик Арнольд Шварценеггер.

"Когда объявили победителя, на меня нахлынули слезы. Это была моя мечта - выиграть такой масштабный турнир. И она осуществилась", - прокомментировала УНН свою победу спортсменка.

Юлия Шикула является членом Национальной Федерации бодибилдинга, а также тренирует будущих спортсменов в СК "Импульс" в Запорожье.

Напомним, украинцы получили 14 золотых медалей на ЧЕ по бодибилдингу.