Шевченко вызвал дополнительного футболиста на матчи с Португалией и Литвой

КИЕВ. 23 сентября. УНН. Главный тренер национальной команды Украины Андрей Шевченко довызвал с ранее объявленного состава "сине-желтых" защитника киевского "Динамо" Артема Шабанова, сообщает УНН со ссылкой на УАФ.

Накануне в матче за клуб получил повреждение колена другой защитник "динамовцев" Никита Бурда, который был в списке вызванных игроков для подготовки и участия в ближайших матчах отбора к Евро-2020 против команд Литвы и Португалии.

Сроки восстановления Бурды пока неизвестны.

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Данная травма и стала причиной вызова в сборную Шабанова.

Отметим, что в нынешней кампании Шабанов сыграл за "Динамо" всего два поединка.

Добавим, что матчи с Литвой и Португалией пройдут соответственно 11 и 14 октября.