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Меркель объяснила, кто должен отвечать за борьбу с изменениями климата

Меркель объяснила, кто должен отвечать за борьбу с изменениями климата

Ангела Меркель

КИЕВ. 23 сентября. УНН. Канцлер Германии Ангела Меркель подчеркнула, что ответственность за борьбу с изменениями климата лежит на промышленно развитых странах мира. Об этом передает УНН со ссылкой на DW.

"Основная ответственность за борьбу с изменениями климата лежит на промышленно развитых странах мира", - говорится в сообщении.

По ее словам, промышленно развитые страны являются причиной нагревания Земли. А страдают преимущественно развивающиеся страны.

Также она отметила, что ФРГ вдвое увеличит выделение средств на борьбу с изменениями климата по сравнению с 2014 годом - с двух до четырех миллиардов евро.

Напомним, 20 сентября во всем мире начался Климатический марш, в котором приняли участие полтора миллиона человек по всему миру.

Источник: УНН
Теги: климат, Ангела Меркель
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